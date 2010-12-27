На проспекте Героев длинноволосый парень выпал из окна и разбился насмерть

Очевидцы сообщают, что на проспекте Героев из окна многоэтажного дома выпал молодой человек. Он разбился насмерть.

В среду, 27 сентября, около двух часов дня из окна дома 24 корпус 2 на проспекте Героев из окна выпал молодой человек. Как сообщают очевидцы со слов полиции, на вид пострадавшему около 20 лет. У него черные длинные волосы. От полученных травм он скончался на месте. Судя по характеру травм, падение произошло не с крыши или верхних этажей.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства. В частности, при себе у погибшего не было документов. так что его личность пока остается загадкой. Специалисты проводят поквартирный опрос, чтобы узнать подробности. Тело направили в морг для уточнение.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург