На проспекте Энгельса жуткое ДТП из четырех машин, есть пострадавшие

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Вечером 14 декабря на проспекте Энгельса произошло массовое ДТП с участием трех легковушек и грузовика. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".