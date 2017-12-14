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На проспекте Энгельса жуткое ДТП из четырех машин, есть пострадавшие

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Вечером 14 декабря на проспекте Энгельса произошло массовое ДТП с участием трех легковушек и грузовика. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На проспекте Энгельса произошла жуткая авария с четырьмя машинами. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

"Рено" на огромной скорости влетел в припаркованную "Газель" и попутно зацепило еще 2 машины. Автомобили получили серьезные повреждения.

На месте работают врачи скорой помощи.  



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Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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