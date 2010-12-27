На проспекте Энергетиков на ровном месте перевернулся Солярис

В кармане проспекта Энергетиков перевернулось такси

В кармане на проспекте Энергетиков, ударившись о колесо припаркованного Опеля, на крышу перевернулся Солярис.

Очевидцы сообщают, что Hyundai с регионом "777" работал в "Яндекс такси". По предварительным данным, автомобиль ехал по карману на большой скорости и напоролся на вывернутое колесо припаркованного Opel.

Пользователи интернета заметили, что бампера перевертыша не в цвет авто. Возможно, это говорит о неоднократном участи автовладельца в ДТП. Текже автолюбители снова подметили проблемотичность Солярисов, из-за их неустойчивости.

О пострадавших не сообщается, проезд по карману не осуществляется. Припаркованный Opel получил повреждения.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург