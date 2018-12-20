На проспекте Энергетиков мужчина открыл стрельбу и ранил друга

Пострадавший отпущен на амбулаторное лечение.

Полиция Красногвардейского района Петербурга задержала подозреваемого в приминении оружия.

Как сообщает "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, утром 26 января у круглосуточного магазина в доме №9/1 по проспекту Энергетиков в ЖК "Зима-Лето" две компании устроили конфликт. В ходе конфликта один из мужчин достал пистолет и открыл стрельбу и попал в своего друга, приехавшего к нему в гости из Москвы. С огнестрельным ранением москвича доставили в Александровскую больницу. После медицинского осмотра 31-летний пострадавший был отпущен на амбулаторное лечение, а стрелка задержали сотрудники районного отдела полиции.

По данному факту проводится проверка.