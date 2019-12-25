На прошлой неделе в Ленобласти произошло одно смертельное ЧП с отдыхающими

Несчастные случаи с отдыхающими на природе на прошлой неделе практически прекратились из-за установившейся непогоды.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области подвела итоги прошедшей недели: в сводку ЧП и ЧС попали все случаи пропажи людей в лесах и на водных объектах региона, дорожно-транспортные инциденты, в ходе которых потребовалась помощь спасателей и все предпринятые поисково-спасательные операции. Количество несчастных случаев и, соответственно, вызовов существенно снизилось по сравнению с позапрошлой неделей, что объясняется установившейся непогодой и резко сократившимся количеством выезжающих на отдых в лес и к озерам жителей.

С 26 июля по 1 августа в различных районах Ленобласти поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы привлекались 30 раз.

Дважды специалисты службы работали на местах ДТП, один раз ими была проведена спасательная операция на воде, и шесть раз были организованы поисково-спасательные операции в лесах Ленобласти. Были спасены 14 человек, один значится пропавшим без вести, и один случай пополнил смертельную статистику. В пиковый период этого лета, во время массового выезда людей на отдых в леса и к озерам, на воде за неделю проводилось до 30 спасательных операций; с 12 по 18 июля на водных объектах и в лесу погибли 13 человек.

Одним из пропавших, обнаруженных спасателями на прошлой неделе, был девятилетний мальчик из Мурино.

Фото: Pexels и Аварийно-спасательная служба ЛО