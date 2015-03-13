На праздновании Дня ВМФ в Кронштадте состоится музыкальная премьера

Премьера песни Евы Канна для моряков пройдет в День Военно-Морского Флота в Петербурге.

В воскресенье, 25 июля в День Военно-Морского Флота в Кронштадте с борта учебного корабля "Перекоп" в исполнении певицы Евы Канны для военных моряков, офицеров и гостей праздника прозвучит песня "Мы бросаем якоря".

"Мы бросаем якоря" — новый сингл певицы, который был написан Евой в период самоизоляции и стал посвящением истинной любви и преданности. Танцевальный хит уже доступен на всех платформах в сети.

Впервые песня прозвучала для зрителя на сольном концерте Евы Канны в феврале 2021 года. Главная идея композиции, как сообщает петербургская певица, актриса, поэт и композитор Ева Канна, — быть счастливыми здесь, сегодня и сейчас, жить вопреки и беречь каждый день.

Фото: предоставлено организаторами