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На праздновании Дня ВМФ в Кронштадте состоится музыкальная премьера
Сегодня, 16:50
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На праздновании Дня ВМФ в Кронштадте состоится музыкальная премьера

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Премьера песни Евы Канна для моряков пройдет в День Военно-Морского Флота в Петербурге.

В воскресенье, 25 июля в День Военно-Морского Флота в Кронштадте с борта учебного корабля "Перекоп" в исполнении певицы Евы Канны для военных моряков, офицеров и гостей праздника прозвучит песня "Мы бросаем якоря".

"Мы бросаем якоря" — новый сингл певицы, который  был написан Евой в период самоизоляции и стал посвящением истинной  любви и преданности. Танцевальный хит  уже доступен на всех платформах в сети.

Впервые песня прозвучала для зрителя на сольном концерте Евы Канны в феврале 2021 года. Главная идея композиции, как сообщает  петербургская певица, актриса, поэт и композитор Ева Канна, — быть счастливыми здесь, сегодня и сейчас, жить вопреки и беречь каждый день. 

Фото: предоставлено организаторами

Теги: вмф, музыка
Категории: Культура, Новости СПб, Лента новостей,

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