На право строить трамвайную линию до Петергофа претендуют четыре компании‍

Пятая заявка отклонена Смольным.

Строительством частного трамвая в Петергофе может заняться одна из четырех отобранных организаций. Отбор участников не прошла "Третья концессионная компания". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по инвестициям. Чиновники завершили рассмотрение присланных заявок на право заключения концессионного соглашения.

Отметим, что правительство города планирует создать трамвайную линию от "Петергофа" до станции метро"Кировский завод". На данный момент в следующий тур прошли четыре подрядчика" "Проектно-инвестиционная компания А", "АКК", "Трамвайная компания Северной столицы" и "АйСиЭй ЛТ".

Перешли в следующий этап конкурса и право на подачу конкурсного предложения получили четыре компании, которые до конца сентября должны подать финансовые предложения для оценки их конкурсной комиссией добавили представители Комитета

Напомним, что объект будет состоять из 20-километровых путей. В общей сложности город готов вложить в проект 14,4 миллиарда рублей. Строительство займет 30 лет.

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