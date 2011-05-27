В тушении огня участвовали 27 специалистов и восемь единиц техники.

На пожаре в Москве спасли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 15 декабря на улице Удальцова. Поступило сообщение о возгорании квартиры на третьем этаже жилого дома. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали на улицу пять человек, в том числе двух детей. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. В тушении огня участвовали 27 специалистов и восемь единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Черкесске из-за телефона в доме произошел пожар.

Фото: МЧС России