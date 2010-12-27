На площади Стругацких автомобиль с беременной автоледи снес ограждение и перевернулся

Информации о пострадавших нет.

В Московском районе произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернулся и оказался на тротуаре. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Сегодня, 28 апреля, на Московском проспекте, рядом с площадью братьев Стругацкий произошло ДТП. Столкнулись маршрутное такси Ford Transit и автомобиль Toyota RAV4.

После столкновения Toyota снесла ограждение и вылетела на тротуар. Остановиться автомобиль смог лишь на боку. Очевидцы ДТП поспешили на помощь водителям. Через несколько минут на место аварии подъехали медицинские работники.

Московский 200, машина под управлением беременной девушки пыталась с третьего ряда-повернуть в-карман. Задела маршрутку, вылетела на тротуар и перевернулась. В машине под управлением беременной девушки, находилась пожилая женщина(при ударе её выкинуло из машины). Все службы на месте. Сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

На данный момент нет информации о состоянии пассажиров, ехавших в маршрутке.

Фото: Piter.TV