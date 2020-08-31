На перекрестке Металлистов и Синявинской столкнулись две машины

Пострадал ли кто-то, неясно.

Вечером на перекрестке проспекта Металлистов и Синявинской улицы произошло ДТП.

Как сообщил источник, столкнулись две иномарки, одна из которых – машина такси. На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, что такси, совершая левый поворот во двор, не предоставил преимущество в движении "Мазде СХ7", водитель которой не успел среагировать и избежать столкновения.

Ранее мы писали, что в результате аварии у метро "Приморская" пострадал мотоциклист.

Видео: Piter.TV