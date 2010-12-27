На набережной Мартынова петербуржец устроил стрельбу

По неизвестной причине мужчина решил начать стрельбу в центре Петербурга.

Утром в субботу правоохранительные органы в Петроградском районе задержали местного жителя, который устроил стрельбу на улице города. Мужчину подозревают в том, что он вышел на набережную Мартынова с травматическим оружием и начал палить в разные стороны.

Об инциденте в полицию сообщили очевидцы. Они услышали странные хлопки около дома под номером шесть. Выстрелы производились ранним утром 18 числа На место выехали оперативники. Они обнаружили на месте преступления 49-летнего петербуржца. С собой у него находился пистолет. Орудие пришлось изъять ради безопасности окружающих. Самого хулигана представители закона доставили в отделение. В отношении гражданина составлены административные протоколы.

Пострадавших в результате стрельбы нет. Проводится проверка обстоятельств дела.

Фото: Piter.tv