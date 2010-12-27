На набережной Лейтенанта Шмидта курсанты перекроют движение ради ритуала присяги

В Военно-морской академии готовятся к принятию присяги новыми курсантами.

На Васильевском острове в Петербурге временно перекроют движение для транспорта ради дачи присяги курсантами. Как отмечают в пресс-службе Дирекции по организации дорожного движения города, мера коснется набережной лейтенанта Шмидта участка между 8-9 линиями В.О. и 12-13 линиями В.О. Доступ к проезжей части будет ограничен 21 и 23 августа с 11 до 13 часов дня, а также с 9 до 12 часов утра 25 августа.

В этот промежуток времени курсанты Военно-морской академии проведут торжественные мероприятия и ритуал присяги. Автомобилистов просят заранее выбирать объездные маршруты.

Фото: Piter.tv