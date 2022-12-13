На набережной Фонтанки пропал фрагмент ограды

Представители СПб ГБУ "Мостотрест" установили временное ограждение на участке. Также удалось установить госномера автомобиля, который увёз перила.

В субботу, 4 февраля, с набережной Фонтанки исчезла часть исторической перильной ограды. Опубликованную в соцсетях информацию подтвердила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

В организации подчеркнули, что причину произошедшего уже удалось установить. Судя по записям камер видеонаблюдения, утром пятницы, 3 февраля, у дома № 12 по набережной Фонтанки в перила врезался автомобиль.Через несколько часов к месту аварии приехала подъехала "Газель" с манипулятором и эвакуировала авто вместе с перилами.

Пока сотрудники аварийной службы "Мостотреста" установили временное ограждение. С помощью камер видеонаблюдения были познаны госномера машины, которая увезла оригинальную ограду. "Мостотрест" напоминает, что перила входят в состав объекта культурного наследия "набережные и мосты реки Фонтанки". Организация просит вернуть их.

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Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербург| Питер | Афиша, Новости, События