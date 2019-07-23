На набережной Фонтанки огонь уничтожил "Жигули"

Сегодня, 18 сентября, в Центральном районе произошел пожар. На набережной реки Фонтанки полыхал автомобиль "Жигули". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В 18:01 спасатели отправились тушить машину. Спустя 17 минут пламя ликвидировали.
В автомобиле ВАЗ-2107 огонь уничтожил все сгораемые части. В результате случившегося никто не пострадал.
На операцию выезжали 10 спасателей и две спецмашины.
Ранее на Piter.tv: в Выборгском районе горело ремонтируемое здание.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все