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На набережной Фонтанки огонь уничтожил "Жигули"
Сегодня, 19:40
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На набережной Фонтанки огонь уничтожил "Жигули"

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В автомобиле ВАЗ-2107 огонь уничтожил  все сгораемые части.

Сегодня, 18 сентября, в Центральном районе произошел пожар. На набережной реки Фонтанки полыхал автомобиль "Жигули". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

В 18:01 спасатели отправились тушить машину. Спустя 17 минут пламя ликвидировали.

В автомобиле ВАЗ-2107 огонь уничтожил  все сгораемые части. В результате случившегося никто не пострадал. 

На операцию выезжали  10 спасателей и две спецмашины.

Ранее на Piter.tv: в Выборгском районе  горело ремонтируемое здание.

Фото: Piter.tv

Теги: горели жигули, мчс, набережная фонтанки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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