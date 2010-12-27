На мусорном полигоне в Ленобласти найден труп со следами насильственной смерти

Около Нового Света рабочие нашли следы возможного преступления. Дело передано полиции.

В Ленинградской области на одном из мусорных полигонов сотрудники обнаружили спрятанный труп. На теле мужчины были многочисленные гематомы. Оно уже успело подвергнуться гнилостным изменениям. В настоящее время тело передано для изучения экспертам-криминалистам.

Инцидент произошел вблизи поселка Новый Свет. На площадке, на которой рабочие разгребают отходы, был выявлен мертвец. Мужчину завалили горой из мусора. На теле погибшего был надет светоотражающий жилет и надписью "Меркурий". Вблизи тела полиция нашла отвертку и солнцезащитные очки. По приблизительным подсчетам, жертве около 40-45 лет.

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