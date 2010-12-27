Бастующих дальнобойщиков поддержали в Петербурге баннером "Путин-ПЛАТОН — иди вон!"

На пешеходном мосту проспекта Славы вывесили баннер в поддержку всероссийской акции протеста дальнобойщиков. Четырехметровый плакат "Путин-ПЛАТОН — иди вон!" вывесили активисты РСД.

Вечером во вторник, 19 декабря, активисты Российского социалистического движения вывесили на пешеходный мост по проспекту Славы баннер в поддержку дальнобойщиков, которые с 15 декабря проводят всероссийскую акцию протеста. Кроме того плакат "Путин-ПЛАТОН — иди вон!" обращает внимание на активистов Объединения перевозчиков России, которых арестовали.

Организацию, отвечающую за акцию, недавно признали иностранным агентом.

Ранее Piter.tv сообщал, что под Петербургом задержали дальнобойщиков-агитаторов против системы "Платон". Протесты против системы "Платона" идут уже долгое время. Весной дальнобойщики в знак протеста подожгли автомобиль напротив Смольного.

Фото6 ВКонтакте / Российское социалистическое движение - РСД