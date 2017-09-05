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На матч "Зенит" – "Уфа" приостановили продажу билетов из-за переноса даты

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На матч 10-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" – "Уфа" приостановили продажу билетов ввиду возможного переноса даты его проведения.

Как сообщает "Фонтанка", на матч "Зенит" - "Уфа" приостановили продажу билетов в связи с возможным переносом даты его проведения. Отметим, что изначальной датой проведения игры было 17 сентября.

В петербургском футбольном клубе рассказали, что для тех, кто уже приобрел билеты на матч с "Уфой", они будут действительны для посещения стадиона "Санкт-Петербург".

Когда возобновится продажа билетов и в какой из дней сыграют команды - пока неизвестно.

Теги: зенит , зенит-уфа , новости петербурга , новости спб , новости спорта
Категории: Новости СПб

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