На лучшие молодежные проекты выделят 3 миллиона рублей‍

Город финансово поддержит лучшие проекты молодежи.

В Петербурге стартовал прием заявок на правительственную премию "Лучший молодежный проект". Организацией мероприятия занимается ответственный Комитет по взаимодействию с общественными организациями.

По информации от чиновников, претендовать на денежное поощрение могут 30 участников. Они получат гранты в размере 100 тысяч рублей. Среди основных требований - достижение 14-летнего возраста и реализация инициативы на территории Петербурга. Прием предложений открыт до 27 сентября.

Напомним, что в прошлом году участие в конкурсе приняли 192 человека.

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