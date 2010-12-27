В Ленобласти на ковры и цветы власти потратят почти миллион

В Ленобласти государственное унитарное предприятие "Недвижимость" выделило около 900 тысяч рублей на декоративные растения и замену ковров.

В Ленобласти государственное унитарное предприятие "Недвижимость" выделило около 900 тысяч рублей на декоративные растения и замену ковров. Об этом пишет "47news".



Конкурс был объявлен 4 декабря. На аренду декоративных растений и уход за ними выделяет 4300 рублей в месяц. Контракт заключается на два года, общая стоимость закупки составляет 103 200 рублей. Заявки на участие в аукционе можно будет подавать до 13 декабря.



На замену грязевлагособирающих ковров ГУП выделило 775 013 рублей и 33 копейки. Исполнитель обслужит следующие адреса: Замшина, 6, набережная Фонтанки, 14, Растрелли, 2, Блохина, 8, Бухарестская, 130, и Приютинская ,13, во Всеволожске.



Замена ковров производится подрядчиком один раз в неделю, а зимняя — два раза. Срок оказания услуг - с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 года.