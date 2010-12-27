В Петербурге создали карту с самыми известными граффити города

В будущем коллекция зафиксированных работ будет пополняться новыми шедеврами.

Мобильное приложение с картами "2ГИС" создала специальный функционал, который позволяет пользователю посмотреть все зарегистрированные отметки с граффити. Творчество уличных художников указано не только на территории Санкт-Петербурга, но и в Москве, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Магнитогорске. Об этом сообщает "Мойка78".

Чтобы посмотреть на работы мастеров, необходимо в строке поиска ввести "стрит-арт". Ко многим объектам разработчики добавили краткое описание, а также реальные изображения. На данный момент база продолжает пополняться. Пока что доступны только наиболее известные граффити, например, такие как "Алые паруса". Отметим, что сами пользователи могут вносить новые творения в систему.

Фото: Piter.tv



