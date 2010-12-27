На границе с Эстонией водителям приходится ждать по 12 часов

Таможенники обвиняют в сложившейся ситуации русскую сторону.

На границе России и Эстонии на данный момент находится около 500 автомобилей, которые ждут очереди, чтобы пересечь пределы страны. Наиболее загруженным является пункт под Нарвой, который ведет в направлении Ивангорода. Некоторым приходится проводить по 10-12 часов перед тем, как им разрешат покинуть территорию государства. По сведениям от иностранных коллег, затруднения с переходом происходят из-за российской стороны.

Записались в 14.00, до сих пор стоим (к часу ночи). Эстонцы обвиняют нашу таможню рассказывают о ситуации очевидцы.

Отметим, что ближайшее свободное время на бронь в очереди к часу ночи 3 августа было 5го числа, т.е. время ожидания составит около двух суток. На таможенном пункте скопилось чуть менее 500 машин. Почему таможенная организация не справляется с потоками - неизвестно, ведь приемная способность рассчитана на 1200 автомобилей ежесуточно.

Фото: Piter.tv