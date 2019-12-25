На дорогах в Ленобласти установят 33 камеры видеофиксации

Количество камер на дорогах Ленобласти стабильно растет.

В нескольких районах Ленобласти установят новые камеры на дорогах. По плану до конца года в Волосовском, Гатчинском, Лужском, Ломоносовском, Всеволожском, Выборгском и Приозерском районах появятся 33 автоматических комплексов видеофиксации.

Так, девять комплексов появятся на дорогах Жабино – Волосово, а также в Жилгородке, Киккерино, Калитино, Лагоново, Захонье и Заполье. Ещё три установят на трассе Гатчина – Ополье в Рабитицах и Ямках. Еще четыре – в Луге на улицах Гагарина, Нижегородской и Большой Заречной.

В областной администрации отмечают, что количество камер на дорогах стабильно растет. С их помощью повышают безопасность движения. Также по просьбам жителей специалисты устанавливают передвижные камеры.

Фото: Pxhere.com