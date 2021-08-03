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На детской площадке в Выборге появилось граффити с героями из мультфильма

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Местный художник совместно с активистами дома№17 на Рубежной улице изобразили граффити для детей.

В Выборге во дворе на улице Рубежной местный художник изобразил героев из Нью-Йоркского зоосада. Граффитист поддержал идею жителей дома №17 украсить двор, они подготовили холст и купили краски. У детской площадки на стене домика для хозинвентаря поселились герои мультфильма "Мадагаскар". 

Стенки здесь были ужасно грязные, со всякими нехорошими словами. Мы собрались с жителями, покрасили домик, привели его в порядок и сделали такой небольшой рисунок, чтобы детям было приятно находиться здесь. 

Александр Эйвазов, председатель домового комитета по Рубежной улице, 17

Местные жители регулярно участвуют в благоустройстве двора, например, сажают деревья. Большое внимание активисты уделяют реставрации наружной части дома №17. 

На данном этапе у нас запланированы работы по замене межподъездных окон, осталось поменять в последнем подъезде. Также ремонт панельных швов и ремонт отмостки по всему периметру дома.

Александр Эйвазов, председатель домового комитета по Рубежной улице, 17

Собственники квартир договорились: работы в рамках капитального ремонта дома они будут проводить вместе и за свой счет.

Видео, фото: Piter.TV

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Категории: Выборг, Лента новостей, Репортажи,

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