На борту самолета Новосибирск-Якутск умерла пассажирка

Самолет авиакомпании S7 совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска из-за смерти пассажира.
Самолет Boeing-737 выполнял рейс из Новосибирска в Якутск. Во время полета, в ночь на 7 июля, 53-летней женщине стало плохо. Экипаж принял решение совершить посадку в Братске Иркутской области. Но, к сожалению, женщина скончалась до приземления.
Причины смерти женщины устанавливаются.
Сегодня ранее: В аэропорту Челябинска на 10 часов был задержан вылет самолета в Анталью из-за попадания самолета в грозу.
Фото: samolety.org
Обсуждение ( 1 )
Утопаешь в информационном шуме и слепо доверяешь всему, что пишут СМИ?
А ведь им платят за манипуляции твоим сознанием. И платят немало.
Тренируй критическое мышление.
Подписывайся на канал https://t.me/findduck и читай самые актуальные новости Петербурга в авторской обработке. Каждый день среди реальный новостей публикуется одна "утка". А ты сможешь ее опознать? КРЯ!