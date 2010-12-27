На борту самолета Новосибирск-Якутск умерла пассажирка

Из-за смерти женщины самолет совершил вынужденную посадку в Братске.

Самолет авиакомпании S7 совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска из-за смерти пассажира.

Самолет Boeing-737 выполнял рейс из Новосибирска в Якутск. Во время полета, в ночь на 7 июля, 53-летней женщине стало плохо. Экипаж принял решение совершить посадку в Братске Иркутской области. Но, к сожалению, женщина скончалась до приземления.

Причины смерти женщины устанавливаются.

Сегодня ранее: В аэропорту Челябинска на 10 часов был задержан вылет самолета в Анталью из-за попадания самолета в грозу.

Фото: samolety.org