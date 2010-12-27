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На борту самолета Новосибирск-Якутск умерла пассажирка
Сегодня, 10:48
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MShaffter

На борту самолета Новосибирск-Якутск умерла пассажирка

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Из-за смерти женщины самолет совершил вынужденную посадку в Братске.

Самолет авиакомпании S7 совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска из-за смерти пассажира.

Самолет Boeing-737 выполнял рейс из Новосибирска в Якутск. Во время полета, в ночь на 7 июля, 53-летней женщине стало плохо. Экипаж принял решение совершить посадку в Братске Иркутской области. Но, к сожалению, женщина скончалась до приземления.

Причины смерти женщины устанавливаются.

Сегодня ранее: В аэропорту Челябинска на 10 часов был задержан вылет самолета в Анталью из-за попадания самолета в грозу.

Фото: samolety.org

Теги: авиакатастрофа, новости россии, происшествия, умерла пассажирка, чп самолет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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Ильинский Антон
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