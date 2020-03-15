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arteliseev
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На берегу Нижнего Большого Суздальского озера обнаружили странную рыбу

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Рыба не выглядит "местной".

В воскресенье днем, 15 марта, молодой человек прогуливался по берегу Нижнего Большого Суздальского озера и обнаружил странного вида рыбу, которая уж точно не похожа на обычного сома. Об этом сообщили в соцсетях.

Находка похожа на кольчужного сома Карачама, этот вид обитает в Южной Америке. 

"Маленькие кольчужные сомы живут в маленьких речках, а в реках побольше живут уже серьезные карачамы, внушающие уважением всем перуанцам. Их называют карачама-мама, и они достигают метра в длину", – пояснили в соцсетях.

Ранее мы писали, что в Ломоносове горит дом.

Видео: "Вконтакте" /  "Шувалово - Озерки Выборгский район СПб"

Теги: нижнее большое суздальское озеро, петербург, рыба, странная находка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 23:22

Вброс... На улице минус... А она мягкая

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