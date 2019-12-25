На Думской задержали мужчину, под угрозой ножа требовавшего алкоголь

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем накануне буйного жителя Петербурга пришлось задержать, чтобы тот перестал требовать алкоголь, угрожая ножом.

По информации ГУ МВД по городу и области, около трех часов дня в полицию Центрального района поступил сигнал: в магазине на улице Думской неизвестный мужчина, на вид в состоянии алкогольного опьянения, бросался на посетителей и требовал от продавца алкоголь, угрожая ему ножом.

Полицейские прибыли на место оперативно и задержали нарушителя спокойствия. Им оказался 45-летний житель Кировской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv