На Заневском проспекте автобус влетел в ограждение (видео)

Видео, снятое с дрона, очевидец опубликовал в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Вечером 12 января на Заневском проспекте возле мебельного центра "Мебель Холл" автобус влетел в дорожное ограждение. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Обстоятельства аварии не сообщаются.

Интернет-пользователи подробностей также не сообщают, в комментариях лишь восхищаются автором видео, которому удалось мастерски снять происшествие при помощи дрона.

"Вот это пост про аварию! Автор, снимай чаще" - написала пользовательница группы Карина.

О пострадавших нет информации.

Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург