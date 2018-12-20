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На Заневском проспекте автобус влетел в ограждение (видео)

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Видео, снятое с дрона, очевидец опубликовал в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Вечером 12 января на Заневском проспекте возле мебельного центра "Мебель Холл" автобус влетел в дорожное ограждение. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". 

Обстоятельства аварии не сообщаются. 

Интернет-пользователи подробностей также не сообщают, в комментариях лишь восхищаются автором видео, которому удалось мастерски снять происшествие при помощи дрона.

"Вот это пост про аварию! Автор, снимай чаще" - написала пользовательница группы Карина. 

О пострадавших нет информации. 

Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург  

Теги: дтп, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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