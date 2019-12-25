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На ЗСД собралась огромная пробка из-за лужи
Сегодня, 15:36
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smirenny

На ЗСД собралась огромная пробка из-за лужи

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Уже к 10:30 утра ситуация на дорогах Петербурга пришла в норму.

Утром в четверг, 25 февраля, на ЗСД образовалась крупная пробка из-за образовавшейся лужи, сообщили петербуржцы. Всему виной – растаявший снег и резкое потепление. 

Чтобы устранить последствия, на место выехали специалисты эксплуатационной службы. 

Дорожную ситуацию в некоторых районах Петербурга осложняли неработающие светофоры (на перекрестке Коломяжского и Испытателей, на пересечении Обуховской обороны и Рыбацкого, на перекрёстке Доблести и "кармана" Петергофского шоссе). 

Утром максимальная загруженность дорогу составила 7 баллов (на один балл меньше, чем вчера), а к 10:30 "Яндекс.Пробки" оценили загруженность в 4 балла. 

Ранее мы писали, что в пожаре на Арцеуловской аллее погиб мужчина.

Фото: "Мегаполис", "Фонтанка", "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: погода, пробка на зсд, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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