На ЗСД собралась огромная пробка из-за лужи

Уже к 10:30 утра ситуация на дорогах Петербурга пришла в норму.

Утром в четверг, 25 февраля, на ЗСД образовалась крупная пробка из-за образовавшейся лужи, сообщили петербуржцы. Всему виной – растаявший снег и резкое потепление.

Чтобы устранить последствия, на место выехали специалисты эксплуатационной службы.

Дорожную ситуацию в некоторых районах Петербурга осложняли неработающие светофоры (на перекрестке Коломяжского и Испытателей, на пересечении Обуховской обороны и Рыбацкого, на перекрёстке Доблести и "кармана" Петергофского шоссе).

Утром максимальная загруженность дорогу составила 7 баллов (на один балл меньше, чем вчера), а к 10:30 "Яндекс.Пробки" оценили загруженность в 4 балла.

Ранее мы писали, что в пожаре на Арцеуловской аллее погиб мужчина.

Фото: "Мегаполис", "Фонтанка", "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте