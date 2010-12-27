На Выборгском шоссе в "Окее" произошло короткое замыкание: людей эвакуировали

Петербуржцев вывели на улицу из гипермаркета вечером 29 июля.

На Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге эвакуировали гипермаркет "О"кей". Инцидент произошел днем 29 июля. Из здания под номером 19 вывели всех посетителей и персонал. Об этом сообщают очевидцы.

По предварительной информации, причиной таких событий стало короткое замыкание. Угроза пожара из-за нестабильной работы электрощитка заставило сигнализационную системы оповестить сотрудников об опасности. В результате на улицу вывели несколько сотен человек. Пострадавших нет.

По словам свидетелей событий, они почувствовали запах гари. На месте работали пожарные службы и электрики. Открытого огня не было зафиксировано.

Фото: Мегаполис