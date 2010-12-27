На Выборгском шоссе Hyindai сбил жженщину: она перебегала дорогу

Рядом с место инцидента не было пешеходного перехода.

В Выборгском районе вечером 22 октября в результате автомобильной аварии травмирована женщина. Об этом сообщает пресс-служба гУ МВД по региону. По данным полиции, столкновение с транспортным средством произошло на Выборгском шоссе. Пострадавшая перебегала проезжую часть в непредусмотренном для этого месте. Водитель на иномарке "Хендай" не заметил препятствие на дороге и сбил жертву.

Инцидент произошел около 20 часов вечера в понедельник. На данный момент петербурженка госпитализирована. Медики добавили, что пациента получила тяжелые травмы.

Фото: Piter.tv