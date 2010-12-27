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На Выборгском шоссе Hyindai сбил жженщину: она перебегала дорогу
Вчера, 7:11
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lesjasap
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На Выборгском шоссе Hyindai сбил жженщину: она перебегала дорогу

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Рядом с место инцидента не было пешеходного перехода.

В Выборгском районе вечером 22 октября в результате автомобильной аварии травмирована женщина. Об этом сообщает пресс-служба гУ МВД по региону. По данным полиции, столкновение  с транспортным средством произошло на Выборгском шоссе. Пострадавшая перебегала проезжую часть в непредусмотренном для этого месте. Водитель на иномарке "Хендай" не заметил препятствие на дороге и сбил жертву.

Инцидент произошел около 20 часов вечера в понедельник. На данный момент петербурженка госпитализирована. Медики добавили, что пациента получила тяжелые травмы.

Фото: Piter.tv

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Категории: Картина дня Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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