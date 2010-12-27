На Ветеранов велосипедист на тротуаре сбил женщину с ребенком: малыш лишился зкбов

Петербуржец на велосипеде наехал на мать с ребенком.

В Кировском районе Петербурга велосипедист нанес повреждения ребенку, не справившись с управлением транспортным средством. Инцидент произошел на проспекте Ветеранов 16 августа около 19 часов вечера. Об этом сообщили свидетели событий.

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По рассказу очевидцев, молодой человек врезался в женщину, на руках которой находился годовалый малыш. В результате удара у того выбилось несколько зубов и разбились губы. Велосипедист задел прохожих на тротуаре. Местные жители предложили пострадавшей обратиться в правоохранительные органы.

Фото: Piter.tv