На Ветеранов неизвестные подожгли мусор в железобетонном столбе: он загорелся

Анонимные поджигатели оставили после себя горящий столб.

В Кировском районе Петербурга неизвестные вандалы подожгли мусор в железобетонном столбе. Местные жители отметили, что отверстия в данной конструкции регулярно используется в качестве контейнера для бытовых отходов. поэтому не удивительно, что там что-то заполыхало.

Свидетели событий четко видели огонь, пробивающийся из полости столба. Инцидент произошел на проспекте Ветеранов у дома под номером 30. Возгорание заметили около половины первого ночи. Вызвали ли петербуржцы на место происшествия экстренные службы - неизвестно. Однако, видеозапись с данным событием появилась в Интернете.

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