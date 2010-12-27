В Калининском районе 6-летний ребенок выпал с пятого этажа

Малышка выдавила москитную сетку и упала.

В Калининском районе врачи спасают жизнь маленькой девочке, которая выпала из окна. Ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса. В результате шестилетняя пострадавшая была экстренно госпитализирована. Сейчас пациента находится во второй детской городской больнице по улице Вавиловых. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Медики отмечают, что москитная сетка все же помогла малышке: она немного замедлила падение. На момент инцидента в квартире находилась 58-летняя бабушка, которая оставила на короткое время ребенка без внимания. Любопытный ребенок забрался на подоконник на пятом этаже и не удержался.

Фото: Piter.tv