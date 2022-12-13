На Васильевском острове полыхает производственное здание

Обошлось без пострадавших.

В Петербурге полыхает здание у Балтийского завода. Кадры с места происшествия опубликовали в телеграм-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер" 1 марта.

В пресс-службе МЧС сообщили, что горит площадь в 100 кв. метров в трехэтажном производственном здании на 27-й Линии В.О., 6 корп. 1з. Обошлось без пострадавших. На борьбу с огнем отправились 20 пожарных и четыре пожарные машины.

Ранее сегодня на Самойловой улице тушили склад. В 14:11 был подан дополнительный номер 1 БИС. В 15:17 отказ номеру 1БИС, работы по номеру 1, пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали. С огнем боролись 75 спасателей и 15 пожарных машин.

Вдео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер