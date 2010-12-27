На Васильевском острове отремонтируют мост Кораблестроителей

В Петербурге на мосту Кораблестроителей, соединяющий Васильевский остров с Декабристов, будет временно ограничено движение ради проведения ремонтных работ. Дорожные службы займутся заменой асфальтобетонного покрытия. Автомобилистов города предупреждают, что такие меры продлятся в течение месяца. Об этом сообщает ГБУ "Мостотрест".

Как отмечают представители организации, затрудненный проезд по переправе следует ожидать с 13 по 25 сентября. При этом, до 4 сентября для транспорта будут полностью перекрыты крайние полосы. С 5 по 25 число - внутренние.

Фото: Piter.tv