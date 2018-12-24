На Ваське няня уронила полутогодовалого малыша

Он находится в тяжелом состоянии.

В Санкт-Петербургскую Детскую городскую больницу №2 доставили полуторагодовалого ребенка, которого уронила няня. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В ночь на 13 марта в отделение полиции из детской больницы поступила телефонограмма, в которой говорилось о том, что 13 марта в 23:20 в приемный покой пришла гражданка 1982 года с сыном 2017 года рождения. У малыша закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом лобной кости, внутримозговая гематома лобной области. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Как рассказала мать, 12 марта около семи часов вечера около дома №62 по Большому проспекту Васильевского острова ее сына уронила няня.

Ранее на Piter.TV: Уголовное дело в отношении медсестры, уронившей ребенка, закрыли.

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