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На Ваське няня уронила полутогодовалого малыша
Сегодня, 11:54
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nastya960

На Ваське няня уронила полутогодовалого малыша

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Он находится в тяжелом состоянии.

В Санкт-Петербургскую Детскую городскую больницу №2 доставили полуторагодовалого ребенка, которого уронила няня. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В ночь на 13 марта в отделение полиции из детской больницы поступила телефонограмма, в которой говорилось о том, что 13 марта в 23:20 в приемный покой пришла гражданка 1982 года с сыном 2017 года рождения. У малыша закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом лобной кости, внутримозговая гематома лобной области. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Как рассказала мать, 12 марта около семи часов вечера около дома №62 по  Большому проспекту Васильевского острова ее сына уронила няня.

Ранее на Piter.TV: Уголовное дело в отношении медсестры, уронившей ребенка, закрыли.
Фото: pixabay.com

 

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Теги: большой проспект васильевского острова, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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