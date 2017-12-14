На Васильевском острове мужчина снес три припаркованных авто

Водителя доставили в больницу.

14 декабря вечером на 16-ой линии Васильевского острова пожилой мужчина не справился с управлением, снес ограждения и остановился о припаркованные автомобили, сообщили очевидцы.

ДТП произошло около пяти часов вечера. Известно, что водитель получил травмы и был оперативно доставлен в НИИ скорой помощи.

Известно, что водитель на кроссовере заехал на большой скорости на газон с угла Большого проспекта, проехал по тротуару, снес ограждения и врезался в припаркованные автомобили.

По предварительной версии пожилому человеку стало плохо за рулем.

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