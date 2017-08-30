На Васильевском острове машина перевернулась и проехала на боку

Во второй половине дня среды, 30 августа, авария с участием иномарки произошла на Малом проспекте Васильевского острова.

Странное ДТП произошло около двух часов дня в среду, 30 августа. Автомобиль Toyota перевернулся на ровной дороге. По словам свидетелей, машину несколько метров "швыряло". Затем она проехалась на боку около 15 метров. Авария произошла около дома 54 на малом проспекте Васильевского острова.

Обстоятельства аварии выясняются. Информации о состоянии водителя нет. На видео с места события видно, что туда приезжала скорая помощь. Также в районе ДТП работали спасатели и сотрудники ГИБДД.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и Чп Санкт-Петербург