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На Васенко спасатели ночью тушили четырехкомнатную квартиру
Сегодня, 8:08
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lesjasap
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На Васенко спасатели ночью тушили четырехкомнатную квартиру

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В пожаре никто не пострадал.

В Калининском районе Петербурга в ночь на 10 сентября ГУ МЧС тушили огонь, разгоревшийся в жилой четырехкомнатной квартире. Вызов поступил на пульт дежурного около трех часов утра. Пожарные направились по адресу улица Васенко, дом шесть.

Установлено, что очаг возгорания находился на кухне. Выгорело помещение с общей площадью в пять квадратных метров. Пострадала территория в два квадратных метра. С инцидентом удалось справиться без пострадавших. Пламя ликвидировали спустя полчаса после вызова.

На месте работали десять человек личного состава экстренного ведомства и две единицы спецтехники.

Фото: Piter.tv

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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