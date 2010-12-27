На Васенко спасатели ночью тушили четырехкомнатную квартиру

В пожаре никто не пострадал.

В Калининском районе Петербурга в ночь на 10 сентября ГУ МЧС тушили огонь, разгоревшийся в жилой четырехкомнатной квартире. Вызов поступил на пульт дежурного около трех часов утра. Пожарные направились по адресу улица Васенко, дом шесть.

Установлено, что очаг возгорания находился на кухне. Выгорело помещение с общей площадью в пять квадратных метров. Пострадала территория в два квадратных метра. С инцидентом удалось справиться без пострадавших. Пламя ликвидировали спустя полчаса после вызова.

На месте работали десять человек личного состава экстренного ведомства и две единицы спецтехники.

Фото: Piter.tv