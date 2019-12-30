Пятимесячный ребенок пострадал в аварии на Ушаковском мосту

Перевернулся автомобиль марки "Хендай".

Днем 19 января на Ушаковской развязке Приморского проспекта произошло столкновение двух автомобилей. "Хендай" перевернулся, а "Ниссан" стоит на встречной полосе без видимых повреждений. Очевидцы поделились фото и видео с места происшествия в социальной сети "ВКонтакте".

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по СПб и ЛО, в аварии пострадал пятимесячный ребенок, его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Причины происшествия выясняются.

Ранее мы сообщали, что в ДТП на трассе "Лодейное поле-Вытегра" подозревается сотрудник полиции.

Видео: "ВКонтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".