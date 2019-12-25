Жители не хотят, чтобы в их регионе появилась новая вышка для мобильного интернета.

На Уралмаше жители вышли на улицу, протестуя против строительства вышки сотовой связи. Об этом сообщили местные журналисты из издания E1.RU. В СМИ уточнили, что митинг начался на пересечении улиц Черноярской и Ломоносова.

Это вышка связи 5G, говорят, она небезопасна….Ее тут строят незаконно. Приехали какие-то люди, на вопросы людей не отвечают, документов на строительство не предъявляют, разговаривают матом. сообщение местной жительницы

Известно, что несанкционированная акция заинтересовала правоохранительные органы. Отделение полиции под номером 15 направило на место событий сотрудников, которые призваны охранять общественный порядок. Представители закона готовы предотвращать возможные нарушения со стороны протестующих.

В администрации Орджоникидзевского района о региону заявили, что уточнят требования протестующих и прокомментируют их.

Под Оренбургом 10-летние хоккеисты устроили массовую драку.

Фото: www.e1.ru