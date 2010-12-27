На Украине придумали план по возвращению Азовского моря

План включает в себя отмену соглашения с Россией о совместном пользовании акваторией.

На Украине был разработан план по возвращению Азовского моря. По мнению капитана первого ранга ВМС страны Евгения Лупакова, Украине нужно действовать более радикально в данном вопросе, пишет "Life".

Помимо этого, он предложил стратегию, включающую в себя четыре шага, первым из которых станет разрыв соглашения с Россией о совместном использовании Азовского моря. Затем, как считает Лупаков, нужно установить линию морской границы, после чего сделать заявление о проведении на украинской территории учений ракетно-артиллерийских войск.

По завершению этапа учений, необходимо пригласить корабля НАТО, заявил Лупаков.

Напоминаем, что в марте украинская погранслужба задержала, а затем арестовала рыболовецкое судно "Норд" в Азовском море. Членов экипажа обвинили в нарушении морских границ. Ранее Европарламентом была утверждена резолюция по Азовскому морю, которая предусматривает введение санкций против России в случае обострения ситуации.