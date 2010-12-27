На Светлановском проспекте нашли одинокого маличика-"потеряшку"

Оперативники вернули ребенка родителям.

Представители Росгвардии обнаружили на Светлановском проспекте, 101 потерявшегося ребенка. Мальчик находился на улице без сопровождения взрослых. Представители вневедомственной охраны выяснили, что ему девять лет. Он уже числился в розыске. ОБ этом сообщает пресс-служба организации по региону.

По сведениям родителей, юный петербуржец самостоятельно вышел из дома. Родители не смогли найти сына, поэтому обратились с заявлением в правоохранительные органы. Обнаружили школьника вечером 25 июля. В отношении мальчика противоправных действий не совершалось. Сейчас "потеряшка" передан семье.

Фото: Piter.tv

