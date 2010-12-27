На Светлановском проспекте нашли одинокого маличика-"потеряшку"

Представители Росгвардии обнаружили на Светлановском проспекте, 101 потерявшегося ребенка. Мальчик находился на улице без сопровождения взрослых. Представители вневедомственной охраны выяснили, что ему девять лет. Он уже числился в розыске. ОБ этом сообщает пресс-служба организации по региону.
По сведениям родителей, юный петербуржец самостоятельно вышел из дома. Родители не смогли найти сына, поэтому обратились с заявлением в правоохранительные органы. Обнаружили школьника вечером 25 июля. В отношении мальчика противоправных действий не совершалось. Сейчас "потеряшка" передан семье.
Фото: Piter.tv