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На Светлановском проспекте мотоциклист врезался в иномарку
Сегодня, 15:29
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Alena_Zinovieva
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На Светлановском проспекте мотоциклист врезался в иномарку

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На месте аварии затруднен проезд.

Днем, 4 сентября, на Светлановском проспекте случилась авария: мотоцикл столкнулся с иномаркой. По словам свидетелей, в ДТП виноват мотоциклист, так как он не соблюдал дистанцию и не обращал внимание на действия водителя автомобиля. В социальных сетях появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что иномарка ехала по крайней правой полосе, а мотоцикл двигался по средней. По всей видимости, мотоциклист решил перестроиться, при этом не захотел уступать дорогу автомобилисту. В результате чего произошло столкновение. На месте аварии затруднен проезд.

Ранее мы писали, что из-за ДТП при въезде в Кудрово образовалась огромная пробка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: авария , дтп , фото
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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