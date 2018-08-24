На Светлановском "человек-паук" лазил по окнам и выкидывал вещи

Успокоили дебошира экстренные службы.

Днем 22 августа неизвестный мужчина некоторое время пытался залезть внутрь многоэтажного дома из окна. Инцидент произошел на Светлановском проспекте. Местный житель предпринял несколько попыток вылезти и залезть обратно в разные квартиры. Частично он передвигался на руках, зацепившись на балконные конструкции. Петербуржец даже пробовал разбивать стекла, но у него получилось осуществить задуманное только один раз. Пострадала только его квартира.

Гражданин а.у.е. подтипа с неплохими навыками скалолазания скачет по фасаду девятиэтажки на Светлановском проспекте, примерно два часа дня объявили пользователи социальных сетей

После того, как местный житель сломал стекло в окне, он начал выкидывать на улицу личные вещи. Петербуржцы отметили, что весь процесс сопровождался нецензурными выражениями и буйными действиями. Образумить героя событий смогли только представители МЧС, прибывшие на вызов. Скалолаза опустили на землю, после чего доставили в отделение полиции.

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