На Стойкости неизвестные подожгли сухие ветки: разгорелся пожар

Петербуржцы жалуются на анонимных поджигателей.

В Кировском районе Петербурга неизвестные под утро подожгли сухие ветки. Местные жители заметили, как в результате необдуманного поступка полыхают деревья. Очевидцы винят в случившемся молодежь.

По сведениям свидетелей событий, огню подверглись сухие обрубленные ветки растений.Немногим ранее они были спилены рабочими. К месту инцидента вызвали экстренные службы. Спасателям удалось оперативно решить проблему. В результате возгорания не пострадали ни люди, ни припаркованные машины.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб