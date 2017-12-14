На "Старой деревне" нашли бесхозный предмет

Вечером 14 декабря из-за бесхозного предмета закрыли станцию метро "Старая деревня".

Станция фиолетовой линии "Старая деревня" стала недоступна для пассажиров вечером 14 декабря. Причина- бесхозный предмет. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.



Станцию закрыли в 22.27.



Ведется проверка.