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На "Старой деревне" нашли бесхозный предмет

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Вечером 14 декабря из-за бесхозного предмета закрыли станцию метро "Старая деревня".

Станция фиолетовой линии "Старая деревня" стала недоступна для пассажиров вечером 14 декабря. Причина- бесхозный предмет. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Станцию закрыли в 22.27.

Ведется проверка.  

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Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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