На Советском ночью сбили мотоциклиста

Петербуржец остался жив.

В историческом округе Усть-Славянка Невского района Петербурга поздно вечером водитель легкового автомобиля сбил мотоциклиста. Инцидент произошел на Советском проспекте. Как отмечают свидетели событий, жертве аварии удалось выжить.

Местные жители отметили, что видели, как уезжает синяя машина. Однако, как именно произошло ДТП, кто виноват в ситуации, они не могут рассказать, так как не видели самого момента наезда. Петербуржцы вызвали экстренные службы: бригаду скорой помощи и правоохранительны органы.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб