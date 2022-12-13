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На Скобелевском проспекте злоумышленник ограбил магазин на 2 тыс. рублей

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Злоумышленника задержали на улице Есенина.

В Выборгском районе Петербурга злоумышленник напал на сотрудницу магазина и украл товары на 2 тыс. рублей. Инцидент произошел еще 5 марта на Скобелевском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Администратор магазина обратилась в полицию. Правоохранители завели уголовное дело. 

Накануне, 18 марта, на улице Есенина стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний неработающий гражданин.  Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на Piter.tv: с Володарского моста в реку упал мужчина.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 

Теги: задержание, мвд, ограбил продуктовый магазин, полиция, скобелевский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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