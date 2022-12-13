На Скобелевском проспекте злоумышленник ограбил магазин на 2 тыс. рублей

Злоумышленника задержали на улице Есенина.

В Выборгском районе Петербурга злоумышленник напал на сотрудницу магазина и украл товары на 2 тыс. рублей. Инцидент произошел еще 5 марта на Скобелевском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Администратор магазина обратилась в полицию. Правоохранители завели уголовное дело.

Накануне, 18 марта, на улице Есенина стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний неработающий гражданин. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти