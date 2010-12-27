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На Сикейроса мужчина из окна пугал пистолетом прохожих
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lesjasap
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На Сикейроса мужчина из окна пугал пистолетом прохожих

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Петербуржец целился в прохожих из окна многоэтажного дома.

В Выборгском районе Петербурга правоохранительные органы задержали хулигана, который распугивал соседей и обычных прохожих оружием. Мужчина стоял у окна и размахивал пистолетом. Об этом сообщают представители УВО Росгвардии по региону.

По данным ведомства, нарушитель спокойствия целился в людей из стартового пистолета. Инцидент произошел вечером 2 сентября по улице Сикейроса, 12. На место были вызваны представители Росгвардии и местный участковый. Оперативникам пришлось ворваться в квартиру дебошира и остановить преступление. У задержанного изъяли пистолет. После этого петербуржца отвезли в 36 отделение полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Картина дня Лента новостей Криминальные происшествия Новости СПб

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